Gran Prix di Torino: il fioretto è su Sky Sport

All’Inalpi Arena iniziano le qualificazioni della tappa italiana ed europea del circuito Grand Prix FIE: Italia protagonista, ma senza Favaretto e Palumbo, verso le finali di sabato in diretta su Sky Sport Max. Presenti Cristino, Batini ed Errigo tra le donne, così come Bianchi, Marini e Macchi tra gli uomini

Si alza il sipario sul Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” 2026 e Torino torna al centro della scherma mondiale. Da oggi, giovedì 5 febbraio, l’Inalpi Arena ospita le fasi di qualificazione femminili, primo atto della sedicesima edizione dell’unica tappa italiana ed europea del circuito Grand Prix FIE, Coppa del Mondo a punteggio maggiorato. Il programma entra nel vivo con due giornate dedicate ai preliminari: oggi le fiorettiste, venerdì 6 febbraio sarà la volta dei fiorettisti. In palio i pass per i tabelloni principali di sabato 7, quando si assegneranno le medaglie nelle gare individuali a punteggio maggiorato.

Italia: assenze pesanti e big presenti Il Trofeo Inalpi si presenta come uno degli appuntamenti più attesi della stagione, ma anche con una nota importante sul fronte azzurro: l’Italia dovrà fare i conti con assenze pesanti nel settore femminile. Per problemi fisici infatti, Martina Favaretto, numero 2 del mondo e vincitrice dell’oro a Torino nel 2025, e Francesca Palumbo, appena rientrata tra le top 16 del ranking, hanno dovuto rinunciare alla gara “di casa” per precauzione. Le loro assenze modificano in modo sensibile lo scenario della gara femminile, aprendo la corsa al titolo con un tabellone che si annuncia più aperto e imprevedibile. A guidare comunque la spedizione azzurra femminile ci saranno Anna Cristino, medaglia di bronzo iridata e numero 4 del mondo, Martina Batini, reduce da un avvio di stagione brillante, e la capitana Arianna Errigo, tutte già qualificate di diritto al tabellone principale. Numerosa anche la rosa impegnata fin da oggi nelle qualificazioni, grazie alla possibilità per il Paese ospitante di schierare fino a 20 atlete. Nel fioretto maschile, occhi puntati su Guillaume Bianchi, Tommaso Marini – campione in carica del Trofeo Inalpi – e Filippo Macchi, ammessi direttamente al tabellone di sabato. Alle loro spalle, un gruppo profondo e competitivo proverà a guadagnarsi l’accesso alla giornata decisiva nei preliminari di venerdì.

Le finali in diretta su Sky Sport Il sabato delle finali sarà preceduto da uno show musicale dal vivo con Sarah Toscano, Blind, Soniko e Francesca Miola, prima delle semifinali e delle finali in programma dalle ore 18, trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky Sport Max (canale 206), con la telecronaca di Pietro Nicolodi e il commento di Sara Cometti, con tutti gli altri assalti disponibili su Fencing TV e aggiornamenti costanti su Sky Sport 24 e skysport.it. Tra assenze eccellenti, ambizioni azzurre e una cornice pronta a esaltare sport e spettacolo, il Trofeo Inalpi 2026 entra nel vivo: Torino è di nuovo il palcoscenico dove il fioretto mondiale si misura.

Gli azzurri in gara al Trofeo Inalpi Fioretto femminile (dal 5/2): Cristino (4), Batini (6), Errigo (9), Palumbo (16)*, Sinigalia (21), Volpi (22), Bertini (25), Tangherlini (27), Ferrari (34), Grandis (47), Mancini (71), Amore (138), Rossini (151), Pantanetti (161), Molinari (184), Lorenzi (194), Collini (267), Ciampalini (268), Gabola (400), Franzoni (458) Fioretto maschile (dal 6/2):

Bianchi (2), Marini (3), Macchi (6), Filippi (20), Lombardi (22), Foconi (26), Martini (35), Di Veroli (54), Rosatelli (73), Nista (75), Di Tommaso (87), Franzoni (138), Iandolo (188), De Cristofaro (223), Adoul (270), Iaquinta (296), Stella (366), Mbaye (441), Panazzolo (687), Conticini.

Photo Alessandro Lercara

Perché il Trofeo Inalpi è una gara da non perdere Vincere a Torino significa entrare in un palmarès che racconta la storia del fioretto mondiale. Tra i vincitori dell’albo d’oro più recente non mancano infatti campioni olimpici o mondiali. Sul gradino più alto sono salite leggende come Valentina Vezzali, Arianna Errigo, Lee Kiefer e Ka Long Cheung. Un successo al Trofeo Inalpi non è solo una medaglia: è un marchio di eccellenza riconosciuto a livello internazionale e che certifica il valore assoluto di chi sale sul gradino più alto. Torino è da anni un vero “termometro” del fioretto mondiale. L’ultima edizione lo ha confermato con la doppietta azzurra di Tommaso Marini e Martina Favaretto, poi protagonisti assoluti del circuito. Chi vince all’Inalpi Arena, spesso detta il ritmo dell’intera annata.

Tradizione e sorprese: qui cambiano le gerarchie nel ranking Il Trofeo Inalpi è una gara che premia l’esperienza, ma non smette mai di sorprendere. Nel suo albo d’oro convivono dinastie lunghissime e improvvise consacrazioni: un contesto ideale per assistere a sfide generazionali, ribaltoni di ranking e assalti capaci di cambiare il volto della stagione. Ma non è solo prestigioso: è strategico. Essendo la prima prova Grand Prix della stagione e assegnando punti maggiorati, Torino ha spesso segnato cambi di gerarchia nel ranking mondiali: chi emerge all’Inalpi Arena, molto spesso, resta ai vertici per tutta la stagione. Nel 2024 fu il caso di Filippo Macchi, il cui exploit lo guidò poi alla doppia medaglia olimpica di Parigi. Sarà anche la prima volta di Erica Cipressa in pedana con i colori della Francia, dopo un annuncio fatto da lei stessa qualche giorno fa. Medaglia di bronzo olimpica a Tokyo con la squadra Azzurra, figlia dell’ex olimpionico e ct del fioretto Andrea, la ventinovenne veneziana ha scelto di cambiare nazionalità, adottando quella del marito Jean-Philippe Patrice, anche lui olimpionico di sciabola. Sfida nella sfida, in caso di incrocio con le ex compagne, proprio ai piedi delle Alpi.