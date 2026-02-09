Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Amelio Castro Grueso: "La scherma paralimpica mi ha salvato la vita"

Silvia Vallini

Ha avuto la forza di trasformare una tragedia in una nuova vita, nonostante sia stato abbandonato dalla propria famiglia proprio nel momento più difficile della sua vita e costretto a lasciare il suo Paese, la Colombia, per salvare la propria vita. Arrivato in Italia è stato accolto dalla Polizia che gli ha dato la possibilità di continuare ad allenarsi e di partecipare come atleta paralimpico di scherma alle Olimpiadi di Parigi nella Nazionale Rifugiati. Ci ha raccontato la sua storia

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ