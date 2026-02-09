Ha avuto la forza di trasformare una tragedia in una nuova vita, nonostante sia stato abbandonato dalla propria famiglia proprio nel momento più difficile della sua vita e costretto a lasciare il suo Paese, la Colombia, per salvare la propria vita. Arrivato in Italia è stato accolto dalla Polizia che gli ha dato la possibilità di continuare ad allenarsi e di partecipare come atleta paralimpico di scherma alle Olimpiadi di Parigi nella Nazionale Rifugiati. Ci ha raccontato la sua storia