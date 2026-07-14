Leonardo Fabbri si ripete ancora e vince il lancio del peso al meeting Gold di Budapest, tappa valida per il World Continental Tour. 22.04 la misura registrata dal campione europeo e bronzo mondiale all'ultimo turno per assicurarsi il primo posto, davanti a Rajindra Campbell (21.52) e Chuk Enekwechi (21.48). Sesta gara in cui l'atleta fiorentino ha superato i 22 metri, con 22.74 il miglior risultato ottenuto alla Diamond League di Eugene. Un ottimo segnale in vista dell'Europeo di Birmingham (in programma dal 10 al 16 agosto). Tra gli altri risultati di spiscco c'è sicuramente il 6.07 di Armand Duplantis nell’asta. Lo svedese vince la gara e ha provato a superare il suo recordo del mondo, commettendo però tre errori alla quota record di 6.32.

Approfondimento C'è un fermento azzurro nell'atletica di oggi