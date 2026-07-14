World Continental Tour, Fabbri vince al peso in 22.04. Duplantis sfiora il record mondaleVerso l'Europeo
Leonardo Fabbri vince ancora al Meeting di Budapest superando per la sesta volta i 22 metri nel lancio del peso (22.04). Armand Duplantis vince la gara di salto con l'asta e sfiora il suo record del mondo, fallendo tre volte la quota 6.32
Leonardo Fabbri si ripete ancora e vince il lancio del peso al meeting Gold di Budapest, tappa valida per il World Continental Tour. 22.04 la misura registrata dal campione europeo e bronzo mondiale all'ultimo turno per assicurarsi il primo posto, davanti a Rajindra Campbell (21.52) e Chuk Enekwechi (21.48). Sesta gara in cui l'atleta fiorentino ha superato i 22 metri, con 22.74 il miglior risultato ottenuto alla Diamond League di Eugene. Un ottimo segnale in vista dell'Europeo di Birmingham (in programma dal 10 al 16 agosto). Tra gli altri risultati di spiscco c'è sicuramente il 6.07 di Armand Duplantis nell’asta. Lo svedese vince la gara e ha provato a superare il suo recordo del mondo, commettendo però tre errori alla quota record di 6.32.
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I risultati degli altri italiani
Pietro Arese chiude al sesto posto i 1500 metri in 3:31.87, terzo tempo di sempre per un italiano (a poco più di un secondo dal suo record in 3:30.74). Per la gara femminile, invece, undicesimo posto per Ludovica Cavalli in 4:05.73, mentre Marta Zenoni arriva tredicesima con il tempo di 4:07.20.