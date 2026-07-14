Continental Tour Gold a Budapest, oggi live su Sky

Il Continental Tour Gold di atletica fa tappa a Budapest. L’Italia è rappresentata da Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel getto del peso, Ludovica Cavalli e Marta Zenoni, Petro Arese nei 1.500 femminili e maschili. Riflettori puntati inoltre su Armand Duplantis, impegnato nel salto con l’asta. Appuntamento oggi in diretta su Sky e in streaming su NOW dalle ore 18

Torna l’atletica leggera con il World Athletics Continental Tour Gold in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Martedì 14 luglio, alle 18, è possibile seguire gli atleti impegnati nella tappa di Budapest su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Riflettori puntati su Armand Duplantis, impegnato nel salto con l’asta, e sul campione olimpico in carica del salto in lungo, Miltiadīs Tentoglou. Tra gli azzurri in gara spiccano Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel getto del peso, oltre a Pietro Arese impegnato nei 1500m piani. Al femminile, sempre nei 1500m piani, da seguire Marta Zenoni e Ludovica Cavalli. La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, su skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.