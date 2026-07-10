Tamberi e Furlani, buon rientro in Diamond League a Monte-Carlo

Buone notizie per i colori azzurri dal meeting di Monte-Carlo: abbiamo rivisto finalmente sulla pedana dell’alto Gianmarco Tamberi e sulla pista del lungo Mattia Furlani. Entrambi al rientro alle gare che contano dopo un’assenza più (Tamberi) o meno (Furlani) lunga, entrambi alla ricerca della migliore condizione in vista degli Europei di Birmingham che potremo vedere in diretta su Sky e NOW dal 10 al 16 di agosto. Tamberi, assente dai mondiali di Tokyo del settembre scorso, ha chiuso la sua gara a 2.23, stessa misura dell’emergente Matteo Sioli. Comunque solo sorrisi per Gimbo, che nel prossimo mese avrà modo di togliersi di dosso la ruggine per essere protagonista a livello continentale. La gara del Louis II la vince l'ucraino campione mondiale indoor Oleh Doroshchuk a 2.32. Furlani, che era fermo da un mese e mezzo, non guardava alla misura quanto piuttosto alla risposta della sua macchina fisica: l’8.01 con cui ha chiuso la serata, lontano dallo strepitoso 8.61 con cui Tentoglu ha vinto la gara, può dare a Mattia qualche risposta importante. Sempre nel settore salti, discreta gara per Dariya Derkach, sesta nel triplo in 14.33. Nel Principato ha brillato la stella del keniota Emmanuel Wanyonyi, autore del record del mondo nei 1000 metri, in 2:11.83. Da rimarcare anche il 4.95 nell’asta di Nina Kennedy, nuovo record dell’Oceania. Buon 9.88 sui 100 uomini di Oblique Seville, ottimo il 21.51 di Julien Alfred nei 200 donne, terzo tempo della storia.