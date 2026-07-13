Conor McGregor si opera dopo l'infortunio al crociato: "Riabilitazione e rientro"come sta conor
Conor McGregor si sottoporrà a intervento chirurgico in seguito all'infortunio nel suo match di rientro in Ufc contro Max Holloway. "Chirurgia. Prehab. Ritorno all'allenamento delle arti marziali. Vai di nuovo. L'ultima lotta del contratto. Per favore, Dio!", si legge sul suo profilo Instagram
Conor McGregor si sottoporrà a intervento chirurgico in seguito alla rottura del crociato dopo appena 69 secondi nel suo match di rientro contro Max Holloway dopo 5 anni di assenza. Lo ha annunciato il 37enne irlandese con un post sui social, dove ha confermato che inizierà post operazione il percorso di riabilitazione per un ritorno in palestra e un'ultima lotta prima di chiudere la carriera. "Chirurgia. Prehab. Ritorno all'allenamento delle arti marziali. Vai di nuovo. L'ultima lotta del contratto. Per favore, Dio!", si legge sul suo profilo.
La dinamica dell'infortunio di Conor McGregor
Il match di rientro contro Max Holloway, dopo 5 anni di assenza, del 37enne irlandese dura solo 69 secondi. McGregor ha iniziato la lotta cercando di colpire l'avversario con numerosi calci ma, dopo aver messo giù male la gamba destra, ha avvertito dolore ed è stato costretto al ritiro. "Il mio crociato è andato. Distrutto. Non avevo alcun infortunio prima dell'incontro. Ho tirato calci, piantato i piedi e saltato durante tutto il campo di allenamento e anche nel backstage prima del match. È successo dal nulla. Per me è il baratro più totale. Posso solo descriverlo come l'inferno" queste le parole di McGregor sui social.