La dinamica dell'infortunio di Conor McGregor

Il match di rientro contro Max Holloway, dopo 5 anni di assenza, del 37enne irlandese dura solo 69 secondi. McGregor ha iniziato la lotta cercando di colpire l'avversario con numerosi calci ma, dopo aver messo giù male la gamba destra, ha avvertito dolore ed è stato costretto al ritiro. "Il mio crociato è andato. Distrutto. Non avevo alcun infortunio prima dell'incontro. Ho tirato calci, piantato i piedi e saltato durante tutto il campo di allenamento e anche nel backstage prima del match. È successo dal nulla. Per me è il baratro più totale. Posso solo descriverlo come l'inferno" queste le parole di McGregor sui social.