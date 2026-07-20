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l'intervista

Quanta Italia c’è nei rivali dell’Italia? Scherma, Zomparelli e il laboratorio Hong Kong

Sara Cometti

Sara Cometti

Dopo l’Europeo travolgente degli azzurri, il Mondiale si sposta a Hong Kong: la casa del due volte campione olimpico Cheung Ka Long e del campione mondiale Ryan Choi. A guidarci dentro questo laboratorio è uno degli italiani che hanno contribuito a costruirlo: Maurizio Zomparelli. Storia di un tecnico italiano e di una scherma che non ha più confini

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