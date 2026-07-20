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il ricordo

Addio a Keegan, il genio che ha reso grande il Liverpool anni '70

Nicola Roggero

Nicola Roggero

Si è spento all'età di 75 anni uno dei giocatori più forti di sempre del calcio inglese. Due Palloni d'Oro, un po’ attaccante e un po’ centrocampista, è stato il fuoriclasse che ha ridefinito la grandezza del Liverpool degli anni '70, prima di sfiorare una Coppa dei Campioni con l'Amburgo. E pensare che ai Reds tutto era cominciato con un dialogo quasi surreale, di certo un azzardo, che spiega benissimo quale fosse il suo carattere

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