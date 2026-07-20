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la riflessione

Tutta la filosofia di de la Fuente: cosa c'entra Marco Aurelio col trionfo Mondiale?

Valentino Della Casa

È stata veramente influente la filosofia di Marco Aurelio per la Spagna? E se sì, quanto? Matteo Saudino, docente di filosofia e noto YouTuber, spiega come la ricerca dell'equilibrio che professava l'imperatore abbia avuto un impatto concreto sulla squadra spagnola. Soprattutto durante la finale

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