La Spagna possiede il calcio

Ed è riuscita a possederlo un passaggio dopo l'altro, dominando il torneo mondiale attraverso non solo un metodo, un modo o una scuola, ma un vero e proprio punto di vista sul mondo. Nato in un luogo specifico, la Catalogna, alimentato soprattutto dall'ultimo grande rivale battuto, Messi, e rappresentato alla perfezione da un Ct disintossicato dalle vanità della panchina che gravano sui tecnici di club. Che, vincendo, ha di fatto riscattato questo sporco Mondiale