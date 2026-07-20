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il commento

La Spagna possiede il calcio

Marco Bucciantini

Marco Bucciantini

Ed è riuscita a possederlo un passaggio dopo l'altro, dominando il torneo mondiale attraverso non solo un metodo, un modo o una scuola, ma un vero e proprio punto di vista sul mondo. Nato in un luogo specifico, la Catalogna, alimentato soprattutto dall'ultimo grande rivale battuto, Messi, e rappresentato alla perfezione da un Ct disintossicato dalle vanità della panchina che gravano sui tecnici di club. Che, vincendo, ha di fatto riscattato questo sporco Mondiale

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