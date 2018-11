A Beaver Creek, in Colorado, è Svizzera show nella discesa libera maschile. Il 31ene Beat Feuz ha vinto la sua 11^gara in Coppa del Mondo battendo il connazionale Mauro Caviezel. Sfida sul filo di lana quella tra i due elvetici, con Feuz che ha chiuso in 1'13''59 precedendo il compagno di nazionale di soli 7 centesimi. Vicinissimo anche Aksel Svindal, terzo a un centesimo da Caviezel. La gara è stata interrotta a lungo per la brutta caduta del tedesco Thomas Dressen, 25 anni, che è stato portato in ospedale con l'ausilio dell'elicottero.

La gara degli azzurri

Discesa indigesta per gli italiani, soprattutto per Peter Fill, caduto all'attacco di un salto, fortunatamanete senza conseguenze. Primo degli azzurri è stato Dominik Paris, 12esimo in 1'14''36. Più staccati Emanuele Buzzi, 22esimo davanti a Christof Innerhofer.