Prima vittoria in Coppa del Mondo per Nicole Schmidhofer. La sciatrice austriaca ha vinto la discesa libera di Lake Louise, in Canada. La 29enne di Friesach ha chiuso in 1'48''13, precedendo la svizzera Michelle Gisin (1'48''28) e la tedesca Kira Weidle (1'48''63). Un testa a testa entusiasmante per questa prima discesa al femminile della stagione. Nel 2017 Schmidhofer aveva vinto il campionato del mondo in Super G, specialità che le aveva regalato, proprio a Lake Louise, uno dei quattro podi conquistati sin qui in Cdm. Ma allora fu un terzo posto, nulla a che vedere con il successo di oggi.

I risultati delle azzurre

Priva della specialista Sofia Goggia, infortunata, l'Italia si è affidata a Nicole Delago, che ha chiuso 19^ in 1'50''24 davanti a Elena Curtoni (21^), Francesca Marsaglia (24^) e Federica Brignone (25^). Salto di porta e ritiro, invece, per Nadia Fanchini, che ci teneva a dedicare un buon risultato alla sfortunata sorella Elena. Sabato 1 dicembre è in programma un'altra discesa, questa volta ad Alberta.