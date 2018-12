Italia protagonista a Hochfilzen (Austria), nella 10 km a inseguimento: Dorothea Wierer sale sul terzo gradino del podio con quattro errori al poligono. Ma le soddisfazioni per le azzurre non finiscono qui: sesto posto per Lisa Vittozzi, che precede Federica Sanfilippo (al miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo). Vittoria della finlandese Kaisa Makarainen davanti alla slovacca Paulina Fialkova, Wierer (al quarto podio consecutivo in coppa) resta al comando nella classifica generale con 7 punti di vantaggio su Makarainen.