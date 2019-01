Hoberof parla italiano. Dopo il secondo successo consecutivo di Lisa Vittozzi nella 10 km a inseguimento, è arrivato lo splendido terzo posto di Lucas Hofer nella pursuit che vale il primo podio stagionale per lui. La prova è stata vinta dall’inarrivabile norvegese Johannes Boe, mentre il tedesco Arnd Pfeiffer ha avuto la meglio soltanto in volata. Strepitosa la prova soprattutto al tiro del 29 nato a Brunico con un incredibile 100%. È la seconda volta che gli succede per il suo sesto podio in carriera. L'altoatesino è partito con l’atteggiamento giusto: nessuna fretta per poter mettere a segno i colpi al meglio con precisione. Sotto una fitta nevicata, ha scelto di attendere e poi colpire. E ha conquistato, come dicevamo, un 100% fantastico. Decisiva l’ultima serie e il duello tra lui e Pfeiffer. Sei errori, di cui tre nell’ultima serie per l’altro azzurro Dominik Windisch. Nella classifica di Coppa del mondo, Boe ha riguadagnato terreno su Loginov salendo a quota 542. Hofer undicesimo a quota 267.