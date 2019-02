A Lahti in Finlandia una ottima prova di Federico Pellegrino nella sprint di tecnica libera di Coppa del Mondo L'azzurro chiude al secondo posto una gara che ha vissuto del duello appassionante tra lui e il fuoriclasse norvegese Klaebo. Al traguardo il campione olimpico in carica è imprendibile con Chicco Pellegrino che arriva subito dietro e precede l'altro norvegese Krogh. Per Pellegrino è il quarto podio stagionale di Coppa, conta una vittoria e tre secondi posti fino a questo momento. La prossima settimana è atteso nella tappa che si disputerà praticamente a casa sua, in Valle d'Aosta a Cogne. Sarà l'ultima gara prima dei Mondiali di sci nordico in programma in Austria a Seefeld a partire dal 20 febbraio a Seefeld.