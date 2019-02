Era l'italiana più attesa e nella seconda manche ha attaccatto più che poteva. Alla fine, però, il quarto parziale ottenuto non è bastato a innalzare sino al podio il tempo registrato nella prima prova e Federica Brignone si è dovuta accontentare della quinta piazza, ad appena 49 centesimi dal terzo posto conquistato da Mikaela Shiffrin, battuta per una volta dalla slovacca Vlhova, straordinaria medaglia d'oro, e dalla tedesca Rebensburg. Colpa anche dell'ennesima giornata negativa di questa manifestaizone iridata dal punto di vista del meteo, che ha reso ancora più complicato il tracciato e soprattutto non ha garantito alle atlete lo stesso trattamento. Troppo diverse, nella prima manche, le condizioni di visibilità tra sole e luce artificiale; troppo forti, invece, nella seconda, le raffiche di vento, che per forza di cosa non possono essere identiche per tutte. Lo dice chiaramente la nostra Federica: "Con la luce dei riflettori vedevamo tutti allo stesso modo nella seconda manche, ma non ho voglia di cercare scuse. Sono partita per crederci nonostante il mio distacco, sono andata giù a tutta dalla prima porta all’ultima, forse ho perso tre spinte, tutto il resto le ho davvero tirate. Penso di aver fatto una grande manche, il problema è il gap che ho preso nella prima anche per la visibilità, le quattro che ho davanti a me erano l’1, il 2, il 3 e il 4 e avevano il sole nella prima manche. Mi dispiace perché sto sciando bene, secondo me ero molto competitiva, mi sentivo in fiducia e vado via da questo Mondiale con zero medaglie, ma con buone sensazioni. Mi spiace non aver raccolto niente. Ora vado a casa dopo un mese e mezzo, me lo sono meritata. Poi farò tutte le gare di Coppa del Mondo e ho tanta voglia di riscatto. Le raffiche di vento c’erano, infatti si vede che ci chiudevamo in posizione. Ora non so dire quante ne ho prese io e quante le altre. Ma il fatto è che il vento non è regolare e non è uguale per tutte e mi spiace che il Mondiale si faccia in condizioni così. La pista era bellissima ed era trattata meglio della prima manche, nella prima era terribile"