La neve di fine stagione non ha intaccato la voglia di successi di Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse americana domina anche lo slalom speciale di Coppa del Mondo di Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca, ed entra nella storia: per la regina dello sci al femminile è la 15^vittoria stagione. Mai nessuna come lei. Shiffrin ha chiuso in 1:38.98, mettendo una grossa ipoteca sul gradino più alto del podio già dalla prima manche e confermando poi il suo strapotere anche nella seconda. La statunitense si è presa un’immediata rivincita su Petra Vlhova, vincitrice del gigante di venerdì. La slovacca ha concluso la gara al terzo posto (1:41.01), recuperando posizioni dopo una prima manche sotto i suoi standard. Un distacco abissale dalla Shiffrin, di oltre un secondo. Tra le due rivali la svizzera Wendy Holdener, seconda in 1:39.83. Per Mikaela Shiffrin è la 58° vittoria in CdM a soli 23 anni.

I risultati delle azzurre

Indietro le italiane. La prima azzurra è Chiara Costazza, che ha completato le due manche in 1:43.48. Più indietro Irene Curtoni, 25^ in 1:44.32, mentre non hanno completato la gara Marta Rossetti, Roberta Midali, Martina Peterlini e Lara Della Mea.