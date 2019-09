La Guardia Civile ha confermato nel pomeriggio di mercoledì il ritrovamento del cadavere di una donna nella zona del Pico de la Peñota (Madrid, Spagna), corpo che la Polizia scientifica ha indentificato come quello di Blanca Fernández Ochoa, campionessa di sci che ha conquistato fra le altre cose una medaglia di bronzo Olimpica nel '92 ad Albertville in slalom. La notizia arriva a 12 giorni dalla sua scomparsa dopo 4 giorni di ricerche che hanno coinvolto circa 350 uomini fra Polizia, Guardia Civile e volontari attraverso una superfice di 3500 ettari. In corso l'investigazione per determinare le cause del decesso. Decisiva per il ritrovamento del corpo da parte della Polizia è stata la testimonianza di un uomo che ha affermato di aver visto la Ochoa sulla strada per la Peñota. Il Pico de la Peñota si trova a due ore dal luogo dove era stata ritrovata l'auto della Ochoa.