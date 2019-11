Sci, è morto Mario Cotelli. Fu lo storico Ct della Valanga azzurra

Il mondo dello sci e di tutto lo sport è in lutto. A 76 anni è morto Mario Cotelli, storico Ct dello sci azzurro, artefice di quella che fu definita la "Valanga azzurra". Nel 1962 era diventato maestro di sci; nel 1968 poi ricoprì la carica di allenatore della squadra nazionale B maschile di sci e nel 1969 quella di allenatore della squadra nazionale A maschile. Dal 1970 al 1978 fu Direttore tecnico dello Sci italiano, contribuendo alla nascita prima e alla consacrazione poi del mito della “Valanga Azzurra”: sotto la sua direzione nacquero i fenomeni dello sci italiano, da Gustav Thoeni a Pierino Gros. "Rimasto in carica per 9 anni, la sua gestione fu la più vincente nella storia degli azzurri dello sci. Fu in quegli anni che, in Coppa del Mondo, l'Italia vinse 5 volte il titolo assoluto e 12 medaglie tra mondiali e Olimpiadi, dominando le discipline tecniche" ricorda la Federazione sul proprio sito. Collaborò con Sky Sport come opinionista, svolgendo un fonamentale ruolo di commentatore dello sci alpino olimpico