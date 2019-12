La prima di Marta Bassino: "Sempre saputo di potercela fare"

C'è sempre una prima volta. E per Marta quel momento è arrivato a Killington, nello slalom gigante di Coppa del Mondo di sabato. Un primo posto inseguito da tanto tempo: "Vincere è bello, ma rifarlo lo è ancor di più", ha spiegato a Sky Sport24 la sciatrice azzurra appena rientrata in Italia

Dory, alias Marta Bassino, la 23enne "smemorata" di Borgo San Dalmazzo si ricorderà il podio conquistato due giorni fa? “Certo che mi ricordo! Ma la mattina dopo la vittoria ho guardato il telefono per assicurarmi che fosse tutto vero e non solo un bel sogno- spiega la giovane azzurra in esclusiva a Sky Sport24- è stato davvero meraviglioso”.

Prima già al termine della prima manches, la Bassino- che fa parte del programma Sky Sports Scholarships- prova a spiegare come è riuscita a mantenere il gradino più alto del podio. “Mi era capitato solo in Coppa Europa e la volta che ho vinto i Mondiali Junior. Ho provato a rimanere tranquilla ed a sciare come so fare”. Marta Bassino arriva da due anni un po’ difficili, in cui è mancata una certa continuità di risultati: adesso con una partenza del genere ci sono grandi aspettative. “Io ho sempre saputo che potevo farcela, ma non ero mai riuscita a dimostrarlo in gara”. Adesso servirà un bis. “Vincere è bello, ma rifarlo lo è ancor di più. Adesso guardo avanti, c’è tanto lavoro da fare, ma io continuerò su questa strada per migliorare la mia sciata e andare il più forte possibile”.

Adesso per Marta Bassino ci sono 4 giorni di pausa a casa “poi andremo in Val di Fassa per allenarci, prima di andare a St. Moritz per fare uno o due Super G di Coppa Europa, in modo da essere già lì per la Coppa del Mondo. Cercherò dunque di concentrami anche sul Super G e ci sarà anche il parallelo. Vedremo poi come andrà la stagione. Slalom? Per ora nessuno slalom, lo escludo. Faccio allenamento, ma niente gare”.