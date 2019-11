Italia protagonista nello slalom gigante di Killington (Stati Uniti): primo successo della carriera per Marta Bassino (1.38.19), alle sue spalle Federica Brignone (1.38.45, miglior tempo della seconda manche). Si accontenta del terzo gradino del podio la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin (1.38.48). Per l'Italia grande impresa anche di Sofia Goggia che, partita con il pettorale 54, ha chiuso in 11esima posizione (1.39.67). Le altre azzurre in classifica sono Francesca Marsaglia (26/esima in 1.40.96) e Laura Pirovano (30esima in 1.41.96). Domenica appuntamento con lo slalom speciale.