Biathlon, Italia terza nella staffetta di Coppa del Mondo a Ostersund

Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Daniele Cappellari e Dominik Windisch sono saliti sul podio nella staffetta maschile 4x 7.5 km di biathlon di Ostersund. Grande prestazione della squadra italiana, che ha chiuso al terzo posto alle spalle di Norvegia e Francia. Quarto posto per la Russia, quinta la Svezia. La formazione composta da Johannes Dale Erlend Bjoentegaard, Tarjei Bø e Johannes Bø ha vinto la gara con 32 secondi di vantaggio su Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux e Martin Fourcade. Per l'Italia, terza a 1'27" con 14 secondi di vantaggio sulla Russia, si tratta del 38esimo podio della storia del biathlon maschile, il primo da Oberhof 2018. Primo podio in carriera per Daniele Cappellari.

Ordine d'arrivo

1. NORVEGIA (DALE Johannes, BJOENTEGAARD Erlend, BOE Tarje, BOE Johannes Thingne) 0+9 1:10:30.4

2. FRANCIA (JACQUELIN Emilien, FILLON MAILLET Quentin, DESTHIEUX Simon, FOURCADE Martin) 1+7 +32.3

3. ITALIA (HOFER Lukas, BORMOLINI Thomas, CAPPELLARI Daniele, WINDISCH Dominik) 0+8 +1:27.1

4. RUSSIA (ELISEEV Matvey, MALYSHKO Dmitry, LATYPOV Eduard, LOGINOV Alexander) 1+10 +1:41.4

5. SVEZIA (STENERSEN Torstein, NELIN Jesper, PONSILUOMA Martin, SAMUELSSON Sebastian) 2+12 2:00.7

6. UCRAINA (TYSHCHENKO Artem, PRYMA Artem, TKALENKO Ruslan, PIDRUCHNYI Dmytro) 0+9 +2:32.7

7. SLOVENIA (DOVZAN Miha, FAK Jakov, BAUER Klemen, TRSAN Rok) 0+11 +2:47.1

8. GERMANIA (LESSER Erik, HORN Philipp, PEIFFER Arnd, DOLL Benedikt) +4+13 +3:23.1

9. BULGARIA (ANEV Krasimir, SINAPOV Anton, GERDZHIKOV Dimitar, ILIEV Vladimir) 0+10 +3:39.0

10. SVIZZERA (FINELLO Jeremy, WEGER Benjamin, DOLDER Mario, WIESTNER Serafin) 2+14 +3:45.0