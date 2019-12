Sci, discesa libera Lake Louise: Marsaglia 3^, trionfo Schmidhofer su Shiffrin

La seconda discesa libera sulla pista di Lake Louise va all'austriaca Nicole Schmidhofer davanti a una splendida Shiffrin. Ottima prova di Francesca Marsaglia, terza e migliore italiana. Per l'azzurra è il primo podio in carriera in CdM. Male Sofia Goggia, solo dodicesima

Dopo la vittoria di sabato della ceca Ester Ledecka, la seconda discesa libera sulla pista di Lake Louise va a Nicole Schmidhofer. L’austriaca ha fermato il cronometro in 1’49’’92, 13 centesimi meglio di Mikaela Shiffrin. La regina del Circo Bianco dimostra di sapersela cavare anche in velocità e precede una fantastica Francesca Marsaglia. L’azzurra è terza in 1’50’’35 e festeggia il primo podio in carriera a 29 anni. Male Sofia Goggia, dodicesima a un secondo e mezzo di ritardo. Le altre italiane: Elena Curtoni chiude 18^, Nadia Delago 35^. Fuori Nicol Delago.