Sci, Coppa del Mondo: Nicol Delago 2^ in SuperG a Lake Louise. Vince Rebensburg

Secondo podio in carriera in Coppa del Mondo per Nicol Delago, seconda in SuperG a Lake Louise, in Canada. La velocista della Val Gardena è partita con il pettorale 31 e ha sorpreso tutti,riuscendo a interpretare egregiamente la parte tecnica, ma soprattutto la parte di scorrevolezza finale a lei molto congeniale. Questo risultato è solo una conferma del talento di questa ragazza, che lo scorso anno si era fatta conoscere per la prima volta in campo internazionale quando chiuse. sempre al secondo posto. la discesa libera della Saslong. Bene anche Federica Brignone, settima.