Biathlon, Dorothea Wierer vince la 7.5 km sprint di Hochfilzen

Dorothea Wierer ha vinto la 7.5 km sprint femminile di Coppa del Mondo a Hochfilzen, in Austria. L'azzurra bissa il successo dello scorso anno, conquistando il podio numero 50 in carriera tra prove individuali e staffette. Secondo posto per per la norvegese Ingrid Tandrevold, terza la russa Svetlana Mironova. Lisa Vittozzi è 23esima, Nicole Gontier 28esima, 45^ Federica Sanfilippo. Sugli sci il tempo di Dorothea Wierer non è il migliore: la precede di 3 secondi la norvegese Roeiseland, settima al traguardo con due errori al tiro. L’azzurra è seconda anche in termini di range time, preceduta dalla francese Simon, 18ma all’arrivo con tre bersagli mancati.