Snowboardcross, Michela Moioli seconda a Montafon. Vince Samkova

Michela Moioli è seconda a Montafon (Austria) nella prova di Coppa del Mondo di snowboardcross. Arriva il 25° podio in carriera per la 24enne lombarda, preceduta dalla ceca Eva Samkova, detentrice della sfera di cristallo. Moioli al fotofinish ha avuto la meglio dell'australiana Brockhoff. Quarta posizione per la britannica Bankes, quinta la statunitense Jacobellis. Ottava posizione per Raffaella Brutto, che ha terminato in ultima piazza la Small Final. Eliminata nei quarti di finale invece Sofia Belinghieri.