Sci Alpino, Sofia Goggia vince Supergigante di Saint Moritz davanti a Federica Brignone

Giornata di gloria per lo sci alpino femminile a Saint Moritz. Sofia Goggia si aggiudica il supergigante precedendo di un solo centesimo Federica Brignone. Terzo posto per la leader di Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin: la statunitense ha accusato un ritardo di 13 centesimi dalla vincitrice di giornata. Quarta posizione per l'austriaca Schmidhfer (a 30 centesimi dalla Goggia), quinta la svizzera Gut-Behrami con un ritardo di 72 centesimi. Più indietro le altre italiane in gara: Curtoni (+1'06"), Marsaglia (+1"27), Bassino (+1"51) e Delago (+1"86). Per Sofia Goggia si tratta del primo successo stagionale, il secondo per lo sci femminile azzurro in Coppa del Mondo dopo quello di Marta Bassino nel gigante di Killington dello scorso 30 novembre. 18 anni fa, sempre a Saint Moritz, l'Italia aveva messo due atlete sui gradini più alti del podio: il 22 dicembre 2001 Karen Putzer aveva preceduta Daniela Ceccarelli.