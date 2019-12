Sci alpino, slalom speciale in Val d'Isere cancellato per maltempo

Cancellata la prova maschile di Coppa del Mondo per la bufera di neve e vento in Val d'Isere. Dopo alcuni rinvii la decisione definitiva di non disputare lo slalom speciale

Dopo vari rinvii per una fortissima bufera di neve, lo slalom speciale di Coppa del Mondo uomini in Val d'Isere è stato cancellato. Domenica dovrebbe svolgersi uno

slalom gigante. La decisione è stata presa anche a causa delle forti raffiche di vento che hanno spazzato la Face de Bellevarde. La giuria aveva già deciso in precedenza di abbassare la partenza a quella di riserva, ma anche questa soluzione non era praticabile per le impervie condizioni meteo in Francia. E’ la seconda volta di fila che lo slalom in Val d’Isere viene annullato per maltempo.