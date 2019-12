Sci alpino, gigante Courchevel: Bassino seconda e Brignone terza dopo prima manche

Ancora buone notizie per l'Italia nella Coppa del Mondo di sci femminile. Nella prima manche dello slalom gigante di Courchevel la più veloce è la norvegese Mina Fuerst Holtmann con il tempo di 1'07"15. Alle sue spalle due azzurre: Marta Bassino (vincitrice a Killington lo scorso 30 novembre) è seconda con un ritardo di 10 centesimi, Federica Brignone terza con un distacco di 13 centesimi. Quarto tempo per la ceca Vlhova (a 16 centesimi), quinta la svizzera Holdener (con un distacco di 37 centesimi dalla Holtmann). Più indietro Mikaela Shiffrin (+1"33) e Sofia Goggia, arrivata al traguardo con 2 secondi di ritardo. Alle 13.30 in programma la seconda manche.