Sci nordico, Coppa del mondo: Federico Pellegrino 2° nella sprint a Planica (Slovenia)

Primo podio stagionale per Pellegrino, che nella gara sprint a Planica, in Slovenia, si arrende solo nel finale al francese Chanavat. Terzo il norvegese Valnes

Federico Pellegrino ha chiuso al secondo posto la gara sprint in tecnica libera di Planica, in Slovenia, dietro al francese Lucas Chanavat. L'azzurro in finale ha combattuto fin dalla partenza tentando anche il sorpasso a metà gara, e per un momento è riuscito a rimanere davanti grazie a uno sprint di forza. Ma Chanavat in questo momento è l'atleta il più in forma e sul rettilineo finale, dopo il sorpasso, è stato impossibile riprenderlo.

Per l'atleta valdostano è comunque un secondo posto ricco di soddisfazione: finora infatti aveva dovuto, per motivi diversi, accontentarsi di un 26esimo e di un 8° posto. Essere tornato sul podio nelle sprint in questo momento è davvero importante.