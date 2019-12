Discesa libera Stelvio, in prova Brice precede Paris e Casse

A sorpresa il francese Roger Brice, con l'alto pettorale 40 e su un tracciato progressivamente velocizzato dalla maggiore irradiazione solare, in 1.55.42 è stato il più veloce nella prima ed unica prova sui 3.270 metri della pista Stelvio di Bormio dove venerdì e sabato sono in programma due discese di Coppa del Mondo. Brice ha preceduto gli azzurri Dominik Paris secondo in 1.55.64 e, sceso con il pettorale 34, e il piemontese Mattia Casse terzo in 1.55.72. Per ltalia, con condizioni meteo e di neve perfetti, ci sono poi in 15/a posizione Matteo Marsaglia in 1.56.75 e, più indietro, Peter Fill in 1.58.79 ed Emanuele Buzzi in 2.00.23. Anche a Bormio non gareggia invece Christof Innerhofer, che non si sente ancora pronto dopo l'operazione a un ginocchio della scorsa primavera. La discesa di venerdì recupera quella non disputata per maltempo in Val Gardena mentre per domenica a Bormio è in programma una combinata.