Gigante Lienz, Shiffrin davanti a Marta Bassino. Quarta Federica Brignone

Vittoria numero 63 per la fuoriclasse americana. Ottima Marta Bassino, seconda e all'ottavo podio in carriera in Coppa del Mondo. Quarta Federica Brignone alle spalle dell'austriaca Katharina Liensberger

La regina delle nevi è tornata. Mikaela Shiffrin domina lo slalom gigante di Lienz, in Austria, conquistando la vittoria numero 63 in Coppa del Mondo. Troppo forte la statunitense, che ha inflitto a Marta Bassino, seconda, un distacco di 1 secondo e 3 decimi. Ottima gara dell’azzurra, galvanizzata dalla vittoria di Killington del 30 novembre. Per la gigantista cuneese è l’ottavo podio in carriera in CdM. Qualche rimpianto per Federica Brignone, terza dopo la prima manche ma superata nella seconda dall’austriaca Katharina Liensberger. La lombarda ha pagato una seconda parte di gara non all’altezza della prima. Brignone resta comunque leader della Coppa di specialità. Sofia Goggia chiude invece al 17esimo posto.