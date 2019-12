Discesa Bormio, Dominik Paris vince ancora sulla Stelvio ed è leader della Coppa del Mondo

A Bormio risuonano in loop le note di un pezzo heavy metal. È il genere musicale di Dominik Paris, musicista in una band ma soprattutto fuoriclasse degli sci. L’azzurro si conferma re indiscusso della mitica pista Stelvio, vincendo la seconda discesa libera a 24 ore di distanza dallo splendido successo di venerdì 27 dicembre (recupero della gara non disputata in Val Gardena). Trionfo che gli vale anche la leadership nella Coppa del Mondo generale (superato il norvegese Kristoffersen) e il primo posto in quella di discesa libera. Per "Domme" è la quinta vittoria in discesa a Bormio, la sesta assoluta se si conta anche il SuperG 2018. Una gara mostruosa quella di Paris, che ha fatto la differenza nella seconda parte con linee pulite e una grande scorrevolezza. Partito con il pettorale numero 9, ha chiuso in 1:55.37, 8 centesimi meglio di uno straordinario Urs Kryenbuehl, la vera sorpresa di giornata e in testa sino al penultimo intertempo. Soltanto lui e il connazionale Beat Feuz (terzo a 26 centesimi) lo hanno impensierito.

I numeri di Paris

"Penso di non aver sciato male", ha scherzato Paris subito dopo la prova. Cattivo in pista come il suo idolo, Hermann Maier, "Domme" raggiunge le 15 vittorie in discesa di Herminator e festeggia il 18^ successo in Coppa del Mondo. Dopo aver superato Kristian Ghedina, Paris vede ora i 24 successi di Gustav Thoeni. Più lontano il primatista italiano Alberto Tomba, a quota 50.