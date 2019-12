Combinata Bormio, Dominik Paris secondo dopo SuperG dietro a Kilde

Dopo le due discese vinte da Dominik Paris a Bormio è il giorno della combinata. Nel supergigante il più veloce di tutti è stato il norvegese Aleksander Aaamodt Kilde in 1:33:42. Alle sue spalle il leader della Coppa del Mondo Paris con 3 centesimi di ritardo. Terzo posto per l'austriaco Kriechmayr (+0.35), quarto il francese Allegre (+0.50), quinto lo svizzero Caviezel (+0.63). Ottima prova di Guglielmo Bosca, al traguardo con 87 centesimi di ritardo. Più indietro Riccardo Tonetti, che accusa un distacco di 1"60. Alexis Pinturault, favorito per la vittoria finale, ha chiuso la prova con 97 centesimi di ritardo da Kilde. Alle 14 in programma lo slalom con l'applicazione del nuovo regolamento: i migliori 30 della prova veloce partono per primi in quella tra le porte strette. Il tutto per dare maggiori possibilita' ai velocisti di trovare una pista in buone condizioni. Il superG della combinata di Bormio e' stato interrotto per una brutta caduta che ha coinvolto Chritsopher Neumayer. L'austriaco, pettorale n.35, è stato soccorso in pista e portato poi via in elicottero.