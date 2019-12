Sci di fondo: sprint Lenzerheide, Pellegrino secondo dietro a Klaebo

Secondo posto per l'azzurro nella prova sprint sulle nevi svizzere. Vittoria per il norvegese Klaebo, terzo il francese Jouve

Federico Pellegrino secondo nello sprint a tecnica libera di Lenzerheide (Svizzera), prova valida per il Tour de Ski 2020. Il successo è andato al campione norvegese Klaebo (11 vittorie consecutive nello sprint). Pellegrino ha superato nel finale il francese Jouve, che si era portato in testa all'inizio del secondo giro provando a sorprendere i rivali. Quarto il russo Gleb Retivykh, quinto lo svedese Johan Haeggstroem, sesto il norvegese Paal Golberg. Per Pellegrino si tratta dell'ottavo podio nel Tour de Ski, il 33° in carriera.