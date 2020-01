Tour de Ski, quinta tappa: Klaebo vince la 15 km mass start in tecnica libera

Quinta tappa del Tour de Ski, in Val di Fiemme trionfa ancora il norvegese Johannes Klaebo nella 15 km mass start in tecnica libera. Il campione mondiale ha staccato di pochissimi metri i due russi Sergey Ustiugov e Alexander Bolshunov rispettivamente secondo e terzo. Klaebo conserva, dunque, la prima posizione nella classifica generale del tour grazie a una poderosa volata nell'ultimo tratto di gara. Il ventitreenne norvegese chiude in 39'51"0 e inizia l'anno nel migliore dei modi, in cima al podio. Gli italiani deludono e l'unico a prendere punti è Giandomenico Salvadori 19°, gli altri sono Stefan Zelger 37°, Federico Pellegrino 43°, Mikael Abram 49° e Maicol Rastelli 59°