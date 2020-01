Slalom Madonna di Campiglio, Yule in testa dopo la prima manche. Vinatzer undicesimo

L’aria delle Dolomiti fa bene a Daniel Yule, che sul Canalone Miramonti sembra proprio averci preso gusto. Dopo la vittoria del 2018, l’unica sin qui in Coppa del Mondo, lo svizzero ha chiuso al comando la prima manche dello slalom 2019 di Campiglio con il tempo di 47.56. L’elvetico ha preceduto di 19 centesimi il norvegese Henrik Kristoffersen e di 40 centesimi lo svedese Andre Myhrer. Alex Vinatzer, il più atteso dai tifosi italiani dopo il primo podio in carriera a Zagabria, ha disputato una buona prova: il classe 1999 è undicesimo, a 95 centesimi dal primo posto di Yule e a mezzo secondo dal podio. Rimonta difficile, ma non impossibile per l’azzurro. Più indietro gli altri italiani: Manfred Moelgg è 16esimo a 1’23, Giuliano Razzoli 18esimo (+1.29). In 21^ posizione Simon Maurberger (+1.45), mentre Stefano Gross è 25esimo a 1.54 davanti a Riccardo Tonetti. Niente qualifica per Tommaso Sala. Appuntamento alle 20.45 per la seconda manche.

Vinatzer: "Bene fino al secondo intermedio, poi ho perso il ritmo"

Alex Vinatzer è soddisfatto a metà dopo la prima manche di Campiglio. "Qui è fantastico sciare, la neve è perfetta. Sono contento della mia prova fino al secondo intermedio, poi non mi sono più ripreso. Cercherò di fare una seconda manche tutta al mio ritmo", ha commentato lo slalomista azzurro ai microfoni di Rai Sport.