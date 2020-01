Dorothea Wierer sempre in testa alla classifica della Coppa del Mondo 2020 di biathlon. Conferma che arriva dopo la prova sprint di Oberhof , in Germania. L’azzurra ha chiuso al quarto posto in una giornata condizionata dalla nebbia su un percorso di per sè già complicato. Dunque un ottimo risultato per la 29enne atleta di Brunico che chiude a ridosso del podio e ora ha 20 punti di vantaggio su Tiril Eckhoff, norvegese quinta ad Oberhof. La gara è stata vinta da un'altra norvegese, Marte Osbu Roeiseland; seconda la tedesca Herrmann e terza la francese Simon.