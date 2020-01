CdM Sci, Altenmark: Sofia Goggia quinta nella seconda prova della discesa libera

L' austriaca Ramona Siebenhofer in 1.47.12 è stata la più veloce nella seconda ed ultima prova cronometrata in vista della discesa di sabato ad Altenmarkt-Zauchensee. Poi ci sono la ceca a Ester Ledecka con un ritardo di 11 centesimi e l'austriaca Tama Tippler di 23. Miglior azzurra Sofia Goggia con il 5° tempo tempo ed un ritardo di 31 centesimi. Squalificata Nicol Delago per salto di porta, ci sono ancora Federica Brignone 14/a con un distacco di un secondo e sei centesimi e Francesca Marsaglia con un secondo e 21 centesimi. Domenica nella località austriaca si disputerà anche una combinata tra una prova di superG e una manche di slalom