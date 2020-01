Slittino, Dominik Fischnaller vince a Lillehammer e diventa campione europeo

Un favoloso Dominik Fischnaller scrive un'altra epica pagina dello slittino azzurro. Il 26enne di Bressanone vince la tappa di Lillehammer della Coppa del Mondo e diventa campione europeo del singolo. Un successo che porta Fischnaller in seconda posizione nella classifica generale alle spalle del russo Roman Repilov (di 86 punti il distacco). Un risultato importante, soprattutto dopo la squalifica a Whistler, in Canada, che in termini di punti ha crato non pochi problemi all'azzurro nella corsa al vertice. Al terzo posto l’austriaco c'è Jonas Mueller a -31 e undicesimo nella tappa odierna; quarto il russo Roman Pavlichenko.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLITTINO

1 Repilov, Roman RUS 536 punti

2 Fischnaller, Dominik ITA 450

3 Mueller, Jonas AUT 419

4 Pavlichenko, Semen RUS 369

5 Loch, Felix GER 353

6 West, Tucker USA 330

7 Gleirscher, David AUT 329

8 Egger, Reinhard AUT 297

9 Aparjods, Kristers LAT 271

10 Kindl, Wolfgang AUT 266

11 Langenhan, Max GER 265

12 Ludwig, Johannes GER 262

13 Mazdzer, Chris USA 241

14 Fischnaller, Kevin ITA 201