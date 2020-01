Biathlon, Mass Start Pokljuka: Vittozzi seconda dietro a svedese Oeberg

Primo podio stagionale per Lisa Vittozzi, che in Slovenia ha chiuso la Mass Start al secondo posto dietro alla svedese Oeberg. Dorothea Wierer a -15 punti dalla leader di Coppa del Mondo Eckhoff

La Mass Start di Pokljuka ha riconsegnato all'Italia una Lisa Vittozzi in gran forma. Come mai prima in questa stagione, la sappadina ha disputato una splendida gara conclusa al secondo posto dietro alla svedese Hanna Oeberg, prima con un vantaggio di 6"5. Un buon viatico in vista dei Mondiali che inizieranno il prossimo 12 febbraio ad Anterselva. Per la Vittozzi si tratta del primo podio stagionale, che le permette anche di salire in decima posizione nella classifica generale che vede adesso Dorothea Wierer, al secondo posto. L'altoatesina, oggi nona al traguardo, ha

recuperato punti importanti sulla norvegese leader della classifica, Tiril Eckhoff, assente oggi nella Mass Start: adesso il distacco ammonta a soli 15 punti.