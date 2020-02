Sci, Coppa del Mondo: Brignone vince SuperG di Sochi davanti a Goggia

Continua la stagione magica dell'Italia in Coppa del Mondo: Federica Brignone vince il SuperG davanti a Sofia Goggia. Per l'azzurra è la 14^ vittoria in carriera

Federica Brignone vince il SuperG di Sochi e centra la sua 14^ vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la quarta stagionale. Con questo successo la 29enne valdostana passa in testa alla classifica generale di superG con 186 punti (è già al comando di quelle di gigante e di combinata). Brignone è, inoltre, sempre più sola al secondo posto nella classifica generale di CdM: 955 punti per l'azzurra contro i 1.225 di Mikaela Shiffrin. Ma in Russia è grande Italia, con il secondo posto di Sofia Goggia, al rientro dopo la caduta di Bansko e le due gare saltate la scorsa settimana.