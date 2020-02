Sci, slitta il rientro di Mikaela Shiffrin. Il manager: "Non sappiamo se tornerà in gara"

La leader di Coppa del Mondo, scossa dalla morte di papà Jeff, non ha deciso se e quando rientrare a gareggiare per il finale di stagione

Slitta il rientro in gara di Mikaela Shiffrin. La statunitense, colpita dall'improvvisa morte del padre in un incidente domestico la scorsa settimana, non prenderà parte al week end di Kraniska Gora (Slovenia). Ad annunciarlo l’allenatore delle statunitensi Magnus Andersson che ha riportato le parole del manager della sciatrice americana: "In questo momento - recita il comunicato - non abbiamo informazioni certe circa un ritorno in Europa o un ritorno alle gare. Vi chiediamo di continuare a rispettare la privacy della famiglia".

Non è escluso al momento che la Shiffrin, attuale leader della classifica mondiale con 145 punti sull'azzurra Federica Brignone, decida di non rientrare più in gara per questa stagione.