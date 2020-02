Coppa del Mondo Sci, Vlhova guida il gigante donne di Kranjska. Bassino 5^, Brignone 6^

Dopo la prima manche, la slovacca è al comando dello slalom gigante femminile di Kranjska Gora. Due azzurre non lontane e a caccia del podio nella seconda manche (in programma alle 13): Bassino è 5^ (58.35), Brignone 6^ in 58.40

Dopo la prima manche, la slovacca Petra Vlhova è al comando (in 57.46) dello slalom gigante di Coppa del mondo a Kranjska Gora, nella gara che sostituisce quella non disputata a Maribor per mancanza di neve. Dietro di lei la neozelandese Alice Robinson (57.70) e la slovena Meta Hrovat (58.23). Le due azzurre Marta Bassino (58.35) e Federica Brignone (58.40) non sono lontane dal podio. Si corre sulla difficile Podkoren3, un po' più corta di quella usata dalle gare uomini, con un fondo ghiacciato e liscio, una serie di ondulazioni molto mosse ed un ripido muro finale.

Seconda manche in programma alle 13. Assente ancora la campionessa Usa Mikaela Shiffrin dopo l'improvvisa a morte del padre e la tedesca Viktoria Rebensburg per infortunio.