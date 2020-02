Mondiali Biathlon, Fourcad vince l'oro nell'individuale: 11esimo titolo iridato per lui

Il migliore in casa Italia è Lukas Hofer, 13esimo a 3'35"1 dal leader: il 30enne di San Lorenzo di Sebato ha condotto una ottima gara sugli sci (quinto tempo) ma ha pagato la poca precisione al poligono. Il rammarico è per quarta serie di tiro dove Hofer ha commesso ben due errori: senza di questi si sarebbe piazzato almeno tra i migliori dieci. Nettamente più dietro Thomas Bormolini, 48esimo e Thierry Chenal, 60esimo. Giornata da dimenticare invece per Dominik Windisch, 75esimo e con otto errori a referto.

"Ho fatto molta fatica all'ultimo poligono, molto deriva probabilmente dal fatto che tiro troppo sugli sci - le parole di Hofer - Mi tremano le gambe, quindi devo cercare di risolvere questo aspetto. Nell'individuale quattro errori pesano, per ottenere un risultato importante devi essere molto pulito. La nota positiva odierna è il bel passo sugli sci anche in vista della staffetta singola mista di domani. Dovrò impegnarmi, gareggerò insieme alla bi-campionessa, Dorothea Wierer. Faremo il massimo, speriamo che andrà tutto bene". Amareggiato per la brutta prestazione Dominik Windisch: "Non so ancora come spiegarmi le difficoltà che accuso nelle serie di tiro - dice - continuo a fare degli errori. Quella di oggi è una giornata da dimenticare. Sugli sci mi sento bene, riesco a fare quanto voglio quindi non è un problema di condizione fisica. Il problema ripeto il tiro, manca un po’ di fiducia. Quando non ce l'hai è difficile offrire delle prestazioni di livello al poligono"