Mondiali di Biathlon, Dorothea Wierer oro nell'inseguimento femminile

Strepitosa, meravigliosa Doro. Una gara che è un sogno, ma che si è trasformata subito in una splendida realtà. Era la più attesa Dorothea Wierer, perché ad Anterselva è nata e cresciuta e la pista del biathlon è sempre stato il salotto di casa, anche se ora vive altrove. Ma qui c’è la sua gente, qui è la campionessa più famosa e ammirata, qui tifano più lei di CR7 o di qualunque altro campione dello sport. Ha vinto l’inseguimento con una tattica perfetta e un’autorità e decisione che solo i più grandi sanno di avere. Partita con il settimo posto della Sprint, doveva recuperare subito sulla norvegese Roeiseland e lo ha fatto con due primi poligoni di precisione quasi feroce, per mettere pressione anche alla tedesca Herrman, la più pericolosa sugli sci. Una volta raggiunta la norvegese, è stato un testa a testa esaltante. Si sono studiate, si sono accompagnate, mentre le altre arrancavano per cercare di recuperare. La sfida finale è stata nell’ultimo poligono in piedi, adrenalina a mille da tenere sotto controllo per non sbagliare e rovinare tutto. Doro, che è sempre velocissima nella sua serie di tiro, sa di mettere pressione all’avversaria, sbaglia una volta. Roeiseland però non regge e sbaglia due volte. La Wierer riparte così con un vantaggio tranquillizzante verso l’apoteosi finale, l’ultimo giro sugli sci è il percorso della Regina che saluta i suoi tifosi e va a prendersi il suo posto sul podio, quello più in alto di tutte. E’ un trionfo. Altro oro mondiale dopo quello di Ostersund 2019 nella mass start, in totale sono 8 medaglie in carriera. E aumenta anche il suo vantaggio in Coppa del Mondo di Biathlon. Tutto forse la migliore giornata nella carriera. Per ora. I sogni di Dorothea non sono finiti qui.