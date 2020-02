Argento Wierer: Dorothea seconda nella mass start che chiude i Mondiali di Anterselva

Nella mass start la fuoriclasse azzurra conquista l'argento. Per lei è la quarta medaglia a questi mondiali di Anterselva. L'oro va alla norvegese Marte Roeiseland con una splendida rimonta. Bronzo per la svedese Hanna Oeberg

Sempre protagonista fino in fondo. Dorothea Wierer ha fatto sognare ancora una volta nei suoi Mondiali di biathlon di Anterselva, con una splendida medaglia d’argento nella mass star, la spettacolare gara conclusiva. Tutte insieme appassionatamente per un testa a testa infinito che non a caso ha visto lottare per il podio le ragazze migliori e più competitive.

La Wierer è sempre rimasta nelle prime posizioni e ha dato l’illusione della terza medaglia d’oro quando dopo l’ultimo poligono è ripartita al comando. Ma la manciata di secondi di vantaggio sulla norvegese Roeiseland non sono bastati a resistere contro il ritorno prepotente dell’avversaria. Dorothea ha pagato la fatica di una gara sempre all’attacco e anche materiali probabilmente inferiori rispetto alla norvegese che nel finale volava sugli sci.

Alla fine arriva l’argento, terza la svedese Oeberg. È la quarta medaglia mondiale di Dorothea, chiude con 2 ori e due argenti. Indimenticabile.