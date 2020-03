Buon debutto in Coppa del Mondo di biathlon per il 19enne Tommaso Giacomel, che nella Sprint di Nove Mesto si piazza al 27esimo posto. Il talento trentino, che a livello juniores ha già fatto parlare di sé con un bronzo agli Europei e una vittoria in Coppa del Mondo junior, ha fatto una gara coraggiosa, perfetta al poligono dove non ha fatto errori, ed ha chiuso a 2 minuti e 23 secondi dal vincitore, il norvegese Johannes Boe. Giacomel è stato il primo degli italiani con Bormolini 32esimo, Windisch 50esimo e Hofer 64esimo. Non solo, è il primo nato nel 2000 ad andare a punti in una gara di Coppa del Mondo. Sabato a Nove Mesto in programma la staffetta femminile e maschile, domenica la Mass Start dove Dorothea Wierer difenderà la sua leadership nella classifica generale