Due buone staffette per l’Italia a Nove Mesto (Repubblica Ceca) nella Coppa del Mondo di biathlon. Nella femminile è arrivato un sesto posto finale, miglior risultato in questa stagione, con il quartetto Vittozzi, Sanfilippo, Carrara e Wierer. Rispetto alle precedenti occasioni Dorothea Wierer è stata schierata in ultima frazione, la sua rimonta ha portato comunque il sesto posto. Trionfa la Norvegia ed è la settima staffetta consecutiva, una storia che si ripete in campo maschile dove i norvegesi sono ancor più dominanti e dove anche l’Italia si ripete con un sesto posto finale. Un piazzamento che vale, dopo una gara solida sempre a contatto del gruppone alle spalle della Norvegia, con due ottime prestazioni di due ventenni debuttanti come Giacomel e Bionaz inseriti nel quartetto con i veterani Windisch e Hofer. Domenica in programma la mass start, una gara fondamentale per Dorothea Wierer che deve difendere il suo pettorale giallo di leader di Coppa del Mondo.