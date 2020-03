Mondiali Juniores, discesa libera: Martina Zanoner conquista il bronzo

La 20enne è terza nella prima gara della rassegna iridata di Narvik, in Norvegia. Medaglia d'oro per l'austriaca Egger davanti alla connazionale Grill

Prima medaglia per l’Italia ai Mondiali Juniores di sci alpino in corso a Narvik (Norvegia). Monica Zanoner ha conquistato la medaglia di bronzo in discesa libera (prima gara della rassegna iridata). Oro per l'austriaca Magdalena Egger, che si è imposta per soli nove centesimi sulla connazionale Lisa Grill. La 20enne italiana ha accusato un ritardo di 66 centesimi dalla vincitrice. Quarta posizione per la norvegese Wembstad (+0.77), che ha preceduto la svedese Dannewitz (+0.85) e la svizzera Schmitt (+0.92). Quindicesima Giulia Albano, con un ritardo di 1.54 da Egger. Venticinquesima Sara Allemand (+2.35), mentre Ilaria Ghisalberti ha chiuso al trentaquattresimo posto (+4.74).